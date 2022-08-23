中國大陸以防檢疫為由暫停我多項農產品輸入，現階段燃眉之急為進入採收期的文旦柚，然而今年初行政院要求國營事業認購鳳梨釋迦，導致基層強力反彈，農委會主委陳吉仲表示，這兩周的企業採購量已經超過13萬箱，企業認購是從ESG、協助農民的角度出發，且文旦長期以來本來就受到企業的喜愛。

去年9月中國大陸暫停我鳳梨釋迦輸入，每年12月到隔年4月為產季，當時產銷缺口達37萬箱，除了民間企業的採購外，行政院也要求各部會底下的國營事業認購3萬箱，基層因而強力不滿。

農委會於今(23)日召開「柚見好秋 企業相挺」推廣記者會，並成立「柚見好秋企業團購」預售平台，推出國產文旦柚禮盒，號召各大企業領軍採購。

針對本次是否要求國營企業認購文旦柚，陳吉仲表示，企業認購是從ESG、協助農民的角度出發，文旦的產銷本來就受到廣大企業的喜愛，過節送禮自用都適合，目前至少有50到60家企業要訂購農產品，企業採購可以讓農漁畜產品維持好的價格，當價格高於成本時農民就有繼續耕作、養殖的誘因。

陳吉仲指出，這兩周下來企業採購量已經超過13萬箱，每箱為10斤，目標是20萬箱，這些訂單會分散到全國的10大產區，尤其麻豆、斗六、和瑞穗產區，外銷也達近500公噸，將持續往加拿大、新加坡市場來外銷。

陳吉仲說，農糧署2500公噸的加工目標量正在提升當中，A級果甜度較好可以給消費者，B級果則作加工使用，如此對產地價格會更有好處。