民進黨台中市長候選人立法院副院長蔡其昌、市議員參選人廖芝晏聯合競選總部，今天成立，民進黨前後任立委前往力挺。(陳世宗攝)

豐原區在地青年律師黃鉦哲號召律師後援會，開設免費法律諮詢力挺。(陳世宗攝)

蔡其昌強調，他保證四年內核定輕軌山手線，保證4年8000戶社宅動工，總量1萬4000戶，讓台中人好生活！(陳世宗攝)

民進黨台中市長候選人立法院副院長蔡其昌、市議員參選人廖芝晏聯合競選總部23日早上舉辦揭牌茶會。蔡其昌強調，他保證四年內核定輕軌山手線，保證四年8000戶社宅動工，總量1萬4000戶，讓台中人好生活！豐原、后里區參選人至少有11人要選5席，選情激烈廖芝晏這一席至關重要，民進黨要守護關鍵的第二席。

民進黨台中市長候選人立法院副院長蔡其昌、市議員參選人廖芝晏聯合競選總部今天早上舉辦揭牌茶會。廖芝晏公布競選幹部，由豐原區前立委吳富貴擔任榮譽主委、蔡其昌擔任主任委員，立委何欣純、林靜儀、莊競程、洪慈庸擔任副主任委員，由陳柏惟擔任青年後援會會長，由在地青年律師黃鉦哲號召律師後援會開設免費法律諮詢。

吳富貴表示，廖芝晏有別與許多從政的年輕人，是少數願意在公共領域上一步一腳印的年輕人，她沒有雄厚的家世背景，從幕僚做起，選民服務、選戰後勤、樣樣精通，呼籲豐原的鄉親朋友全力力挺優秀的人才，讓她有服務大家的機會。

廖芝晏說，她參與公共事務一路學習成長，選擇從幕後站上幕前參選，更受到民主進步黨的提名，她知道豐原后里這一席非常重要，她一定會全力以赴，她向鄉親們保證，一定與鄉親一起牽手改變創新豐原后里，讓豐原后里不要再停滯不前！

蔡其昌強調，他30歲就在豐原工作，與許多豐原人一樣經歷921大地震的驚恐夜晚，可以說是半個豐原人，豐原近年來許多重大建設都停住了；他保證四年內核定輕軌山手線、保證四年8000戶社宅動工，讓台中人好生活！今天台中市多名立委擔任廖芝晏的競選幹部，代表民進黨團結力挺廖芝晏，守護豐原后里，民進黨關鍵的第二席的決心。