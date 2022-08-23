蔣偉文、馮容潔、林利霏飾演一家人。（TVBS提供）

蔣偉文、林利霏飾演夫妻。（TVBS提供）

TVBS八點檔《機智校園生活》第三季「必勝高三生」，繼上周加入熟男帥哥伊正，這周又新添蔣偉文飾演咪寶的父親葉孟達。而當年《麻辣鮮師》班底杜詩梅、林利霏，也在時隔22年後，再次藉由拍這部戲戲延續之前的同學情誼。

劇中，飾演咪寶媽的林利霏，因律師老公蔣偉文與委託人疑似出軌，約了同學杜詩梅出來訴苦，兩人不僅是家長、老師的關係，更是無話不談的好閨蜜。林利霏、杜詩梅透露當年根本不算演戲，其實都在玩，現在則因為講求生活化，拍戲就像在聊天一樣自然，笑說：「拍戲就像敘舊一樣啊！」林利霏也說：「我們不會覺得很生疏啦！」

喜歡料理的蔣偉文，認為親自下廚是一種愛的表現，聽聞劇中女兒咪寶（馮容潔飾）有喜歡的對象，「護女心切」立刻向男方喊話：「劉川楓是不是？會不會做菜啊？」 戲外有兩個寶貝兒子的蔣偉文，對於突然擁有女兒一事感到很期待，因為演戲就是能體驗不同的人生，接著立刻入戲，苦惱女兒已經大到需要擔心的年齡。

被問若有女兒的話，是否會設門禁時間？蔣偉文說不管女兒還是兒子，都會有門禁時間，「有兒子，就會擔心兒子做什麼壞事；有女兒，就會擔心別人的兒子對她做什麼壞事，所以門禁一定要有」，但他自認管得比較鬆，大概晚上10點回家是可以接受的範圍。

蔣偉文這次參與《機智校園生活》，看到學生演員穿制服，對話與用語也非常青春，很有感觸地說：「生活中突然多了一些激情、熱情。」提到若能重回高中時期，特別想再次感受「我為人人、人人為我」那樣炙熱又真誠的友情。