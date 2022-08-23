民進黨立法院黨團今（23日）開輿情回應記者會。（葉書宏攝）

台南驚傳2名警員在追捕嫌犯時遭砍傷不幸殉職，震驚全台，而立法院長游錫堃日前受訪表示，「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑。」對此，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵（左）與立委郭國文（右）23日召開輿情回應記者會表示，目前刑度上雖有死刑，但並沒有唯一死刑的構成要件，死刑量刑執行進度，法務部會考量規畫，黨團尊重法務部意見。（劉宗龍攝）

台南市發生殺警奪槍案造成2警員殉職，「唯一死刑」、「執行死刑」成為各界關注焦點，對此，民進黨立委郭國文今（23日）表示，目前法律規定並沒有唯一死刑的構成要件，死刑量刑執行進度，法務部有其考量跟規畫，尊重法務部意見。

民進黨立法院黨團今（23日）開輿情回應記者會，媒體持續關注殺警案所衍生的死刑爭議，郭國文表示，目前法律規定並沒有唯一死刑的構成要件，如今殺警案嫌犯17小時內落網，讓國人能夠安心，攜帶槍械的逃犯不會再造成治安威脅，也讓警員家屬得以寬慰，日後的照顧更為重要，將來就交由司法專業來決定嫌犯的量刑。

郭國文表示，死刑量刑執行進度法務部有其考量跟規畫，尊重法務部意見，從殺警案中得知未來該關心的是落實警察執勤過程中的安全以及訓練的完整性，這才是當務之急；日前高雄醫學院附屬中和醫院槍擊案釀1死，警方4小時內破案，台南殺警案警方17小時內破案，兩件案件均在24小時內破案，要肯定員警辛勞、避免悲劇產生，不要打擊基層警士氣。

民進黨立委陳亭妃指出，台南殺警案已經引發眾怒，現有的法令規定該怎麼處理就怎麼處理。此外，也應該強化警員自我保護的方法跟手段，需要進一步討論，讓警員防衛自己、免於恐懼。

民進黨立委林楚茵說，警察迅速偵破，過程中要給警察肯定支持，嫌犯的惡行盼司法勿枉勿重、家屬節哀，是否要執行唯一死刑，刑法中沒有任何要件可以構成唯一死刑，尊重司法判決，刑度裁量屬於司法權。