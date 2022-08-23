台南殺警現場跡證有4疑點 法醫高大成剖析惡徒行兇動機

國內再發生殺警案，立法院長游錫堃昨天表示「像這樣一定要判死刑」，引發朝野討論。國民黨文傳會副主委王鴻薇今質疑，從蔡總統就任後，我國就開始執行廢死，去年最高法院沒判過一件死刑，法務部沒有執行過一個死刑，實質廢死。

王鴻薇質疑，現在國內仍有38位死囚，3人是殺警案，蕭新財殺警案判決死刑定讞已經17年至今未執行，難道台灣是廢死國家？台灣殺警要不要判死、執行死刑？

國民黨補充，除2000年蕭新財殺警案，1990年王信福教唆殺警案（犯案32年、判死11年）、2005年王柏英汐止殺警奪槍案，均遭判死但迄今未執行，批游錫堃徒逞口舌，卻沒看到民進黨毫無執行力，如何還受害員警及家屬公道與正義？

王鴻薇表示，台灣治安敗壞，做案手法一次比一次殘忍，刑案一次比一次令人震驚，但台灣沒有廢死，只是這次殺警犯嫌林信吾會被判死刑？被判死政府會執行？治安事件不是做秀，即使犯下這次重大殺警刑案的林嫌落網，事情沒有結束。