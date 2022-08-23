監察院昨發布新聞稿表示，監察委員浦忠成、蘇麗瓊調查「3＋11」案，因現行法令未規範指揮官作成決策前須經何種會議的法定程序及應否製作、公開會議紀錄，但未與立委和媒體積極溝通解除疑慮，因此僅列衛福部檢討改進。台北市長柯文哲今受訪表示，當初3＋11會議沒有醫學專家，這個國家就是政治凌駕專業，柯也嗆陳時中，「他也講過他要負責啊，到現在為止不曉得他負責什麼東西。」

柯文哲今上午出席中山區錦州街基地公共住宅新建工程上梁典禮，會前受訪表示，問題在於當初3＋11會議，第一點出席的專家是誰，第二點如果沒有醫學專家，這個涉及醫學的專業，怎麼讓完全不懂醫學的人來做決策呢，這才是問題，這個國家就是政治凌駕專業。

柯文哲補充，現在那場會議有沒有說醫療顧問是誰，有沒有人要出來講，如果沒有的話就是政治決定嘛，一句話，陳時中就出來說你政治決定嘛，問題是他（陳時中）也講過他要負責啊，到現在為止不曉得他負責什麼東西。