台南殺警凶案引發國內關注，犯嫌在23日清晨落網，立法院長游錫堃過去雖持「廢死」態度，談及此案時也感嘆表示「這一定要判死刑」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中23日受訪表示，法官應處最嚴厲的處份，要判得讓大家心生警惕、以儆效尤，並稱台灣還沒廢死，尊重法官判決。

陳時中上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」後接受媒體聯訪，被問及是否支持判死主張，他表示，發生這樣的事情讓他很震驚和憤怒，幸虧警政有效率，在今天清晨就破案，建立人民對治安的信心。

陳時中說，他希望此案應處以最嚴厲的處份，支持法官判得讓大家心生警惕、以儆效尤，未來如果自己當選市長，首先要增加警察人力和見警率，在裝備上內政部也已做了很好的安排，如果能精進就會更精進。至於是否支持死刑，他則說，台灣還沒有廢死，當然法官如果有相關判決，「我們都尊重支持。」