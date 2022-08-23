涉殺害2名員警的46歲明德外役監逃犯林信吾。（曹婷婷攝）

8/23（二）凌晨4:36左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網，網紅鬼才阿水於臉書發文：「在我家隔壁嚇死人了」。

警方今（23日）凌晨4時許，在新竹和欣客運站斜對面，逮獲涉嫌殺警的40多歲兇嫌林信吾，當場起獲遭奪警槍與2彈匣共18發子彈，全案依殺人罪嫌將帶回台南市，網紅鬼才阿水看完新聞後於臉書PO文：「凶嫌被捕的地方竟然在我家隔壁嚇死人了。」

網紅鬼才阿水指出，這次的事件讓他想到小時候，陳進興綁架撕票白曉燕事件的恐懼感，也讓公權力嚴重被挑戰，所幸隨著科技的發達與警方的重視，也讓事件順利落幕，台灣一直是治安環境條件相當不錯的國家，突如其來的案件自然格外引起注目，如今事件落幕就等待警方調查其犯案動機，以後續的司法偵辦結果。他直呼：「希望不要再讓這種人有出來的機會，也不要再用有教化的可能性放他出來了！」

文章曝光後，網友們紛紛炸鍋：「兇嫌是辛苦的警察抓到了。那接下來就看恐龍法官怎麼判定。恐龍法官會說這個嫌犯還可以教化也不一定哦」、「這沒有判死刑還有社會公理正義嗎？殺兩個執勤警察還可教化的話，我真不知道還有什麼是不可教化的人了」、「警察有槍卻不敢(也不能)開槍，有目的的歹徒卻能很勇敢的開槍，法治國家卻讓惡人逍遙法外，好人無法受到保護，蠻可悲的」、「警察拼著命捉犯人，但司法界卻縱放讓警背鍋！犯嫌能不作大」。