除了美股大跌外，受到景氣相關報告不佳的影響，日股23日持續疲弱，在平盤以下整理。早盤結束時，日經指數收28,456.92點，跌337.58點或1.17%。東證收1,973.41點，跌19.18點或0.96%。

Chibagin資產認為，日股雖然走跌，但相較於美股道瓊重挫2%，日經跌幅相對要小許多，市場已見逢低買盤流入。

經濟數據方面，受到原物料以及能源成本持續上漲，加上全球需求又走疲之下，日本8月PMI(採購經理人指數)製造業來到19個月新低，服務業更是摔到景氣榮枯點50以下。

個股中，權值股的軟銀跌2.6%，醫療平台服務業者M3跌3.3%，晶片生產機台製造商東京威力科創也跌0.88%。

在檢測數據造假效應擴散下，日本豐田汽車旗下的商用貨卡部門日野汽車(Hino Motors)，23日股價持續下殺6.36%，連兩天至少已大跌1成左右。同時，豐田也跌2.16%。

據悉，日本政府正考慮再放寬抗疫規定，也就是已打過疫苗的入境旅客，可能不需再出示登機前72小時內採陰證明。因此，旅遊相關類股逆勢上揚。航空類股漲2.41%，全日空以及日本航空分別上漲1.78%與3.08%。

另外，百貨公司業者也走高，三越伊勢丹漲0.87%，J.Front Retailing漲0.84%。