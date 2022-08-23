民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中被質疑去年疫情爆發是由於其「3＋11」的邊境管制決策有問題，監察院昨發布調查結果，監委表示，中央流行疫情指揮中心決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進。民眾黨立委蔡壁如說，民進黨執政後連監院都是民進黨的了，只說檢討改進也不意外。

監察院昨公布由監委浦忠成、蘇麗瓊調查報告指出，決策過程是在2021年4月13日指揮中心6位組長討論後，共同向陳時中面報，由陳拍板決定；從決定到實施的時間甚短，相關經過未善盡責任對外詳細說明，請衛福部檢討改進。

蔡壁如表示，以前人家說法院是國民黨開的，但民進黨執政之後，連監察院都是民進黨的了，所以就算監察院只說檢討改進，也不意外；但是真相只有一個，就是「3＋11」是經監察院認證的「沒有會議記錄」！

蔡壁如說，老人家常講，說一個謊就要用更多的謊來圓前面的，現在陳時中的狀況就是這樣，也就是為什麼現在只要陳時中一開口，就是謊話連篇。