俄羅斯聯邦安全局（FSB）公共關係部門表示，目前已經掌握了謀殺俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina）的兇嫌沃夫克（Natalia Pavlovna Vovk）。

據《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）22日報導，FSB表示這次襲擊是由沃夫克這位1979年出生的烏克蘭婦人所施行，根據FSB的說法，這名婦女和她12歲的女兒已於7月23日抵達俄羅斯，並花了1個月的時間在同一棟住宅區租了一套公寓並研究杜吉娜的生活方式，以準備襲擊。

В Запорожской области дали совет Вовк "немедленно" просить убежище в Россииhttps://t.co/0YOO6p3U96 pic.twitter.com/3jBiTrlPby — РИА Новости (@rianru) August 22, 2022

襲擊者於20日晚間在莫斯科郊外參加了杜吉娜和她的父親一同參加的活動，然後對杜吉納的汽車進行了「控制爆炸」，後逃離俄羅斯前往愛沙尼亞。

基輔當局目前沒有立即對FSB宣告做出回應，兇嫌駕駛Mini Cooper出發時車牌號碼為烏克蘭AH7771IP，進入俄羅斯時，該車的車牌號碼已經換成E982HN DPR，最後車牌號碼則是換成172AJD02，手法相當細膩。俄國網友們也從網路上搜出這台Mini Cooper在二手拍賣網站販售的歷史資料。

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщил, что за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье его дочь звонила ему, по ее словам, из Прибалтикиhttps://t.co/1V08MbgHoF pic.twitter.com/sjK7YVByoH — РИА Новости (@rianru) August 23, 2022

謀殺當天，沃夫克和她12歲的女兒一同出席了文學和音樂節杜吉娜作為貴賓出席了，晚上對她的豐田休旅車（Land Cruiser Prado）實施了控制爆炸，在那之後，沃夫克他的女兒穿過普斯科夫地區（Pskov）前往愛沙尼亞。

RaHDit駭客集團稱Natalia Vovk，娘家姓Shaban，是民族主義團亞速營（Azov）的軍人。該駭客集團也在網站上釋出了一張她的亞速營資料照片。

她的父親23日於馬立波（Mariupol）接受俄羅斯新聞社採訪時表示：「她沒有在亞速營服役，她似乎在烏克蘭軍服役。然後她付了錢，離開了部隊了」，並稱她女兒沒有參與頓巴斯地區的反恐行動（2014-2022），FSB解釋：沃夫克因健康原因從軍隊中退役。