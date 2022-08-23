台灣民眾遭詐騙赴柬埔寨等地，中共駐柬大使館宣稱可提供救助。外交部發言人歐江安今天重申，保護我國人的安全以及行使領事權，是外交部及駐外館處重要職責，不假手他國，更不會容許其他國家侵踏貶損我國主權。外交部也已責成駐外館處，設法跟各國建立合作營救受困國人的制度化管道。

歐江安今天在外交部例行記者會中表示，近來有很多的國人受到誘騙到國外從事相關不法工作，而且受到詐騙集團的人身的控制，對於這些案子，政府都高度的重視。我們非常關心我國人在海外的安危，政府相關單位最主要的任務，就是要去全力營救受困在當地的國人，同時要避免更多的國人受騙上當。

行政院已編列1.28億元成立跨部會專案小組，也召開多次會議，她說，這個專案小組特別針對預防、勸阻、救援、以及究辦四個大面向來執行，內政部警政署也積極偵辦當中。

歐江安表示，外交部及相關駐外館處也跟警政署還有移民署等相關單位通力合作，陸續營救國人返回台灣，昨天刑事警察局也說明，有關柬埔寨詐騙案已經協助72個國人返回台灣，並逮捕75名嫌犯。

她說，外交部感謝在營救過程當中，提供協助和建議的立委、民間人士、民間組織，還有台商、僑胞，他們提供熱心的建議，並且跟政府通力合作，透過公私部門協力，幫助受困國人能夠盡速返回台灣，打擊犯罪行為以及跨國詐騙集團這才是我們大家共同的目標。

針對立委建議在柬埔寨建立中文跟柬埔寨語文的社群救援平台，歐江安表示，外交部會跟柬埔寨的援緊急專案小組進行研議，視實際執行救援任務的需要來進行評估和規劃辦理。

對中共駐外館處聲稱可提供台胞協助，她強調，保護我國人的安全以及行使領事權，這是外交部以及我駐外館處非常重要的職責之一，我國不假手他國，不會外包給其他國家的政府來代勞，更不會容許其他國家來侵踏貶損我國國家的主權。

她說，外交部會持續跟內政部警政署通力合作，來加強跟柬埔寨、泰國和緬甸等相關國家警政單位的聯繫，共同打擊電信詐欺、人口販運等重要的犯罪集團。

目前我駐胡志明辦事處、駐泰國代表處、駐緬甸代表處都已分別成立緊急救援專案小組，外交部會視專案小組救援需要隨時調整人力，來提升相關駐外管處的一個急難救助的能量。

為強化國際刑警的合作，她說，外交部也責成相關駐外館處，設法跟各國有關單位建立共同打擊跨國詐騙集團，以及合作營救受困國人相關的制度化管道，最新情形也會隨時跟國人做通報和說明。