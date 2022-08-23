台南殺警現場跡證有4疑點 法醫高大成剖析惡徒行兇動機

台南殺警案17小時偵破，內政部長徐國勇今上午到台南市警三分局慰問員警，徐國勇提到，凶嫌朝員警開槍，警車被開4槍，其中1發子彈更從擋風玻璃打進來，「所以我們員警的確是開著車中槍的」，至於員警當下有無中彈，他說，仍待檢察官相驗及鑑識結果出爐才有定論。

徐國勇也感謝全國警察同仁，尤其，警政署長及台南市警局長在最短時間將殺警嫌犯繩之以法，他說，署長黃明昭第一時間在抓到嫌犯後，就打電話跟他講「抓到了」，但他說，當時沒任何喜悅，只覺得還給受害員警公道了。

徐國勇說，殺警嫌犯非常狡猾，昨日深夜在新營搶超商後，故布疑陣跑到高雄，在搭客運到新竹，但各縣市警察合作無間，嫌犯搭客運的過程中，包括高雄、台南、嘉義、台中、新竹等警察同仁都密切注意他有無下車。他也肯定警察緝凶的辛苦，「給大家按一個讚」，更兩度提及黃明昭徹夜未眠，聲音都沙啞了，叮囑要他多休息。

徐國勇說，警方忙著追捕殺警嫌犯，也同時忙著柬埔寨的案子，他重申，台灣治安在全世界名列前茅得好，台灣每10萬人的殺人件數，在亞洲排名僅次於新加坡，排名第2。

他說，台灣不大，全國治安不管哪一個縣市治安，都是連鎖、在一起的，從這起殺警凶嫌逃亡路線就能看到，凶嫌在台南犯案，跑到高雄、新竹，所以我們的治安是一體的，全台警察都是互相支援的。