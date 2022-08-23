台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，震驚全台。國民黨桃園市長桃園市參選人張善政23日「十三區深耕行腳」至八德區私立少年之家，談及該案，他認為要嚴懲兇嫌，並檢討為何兇嫌能從外役監逃脫，防止類似狀況再發生。

張善政說，對於2位往生的員警感到心裡非常悲痛，也希望他們的家人節哀。第1點希望全國應該運用力量協助他們（家屬）度過難關，同時也要費心的去關注他們的生活。第2點，兇嫌凌晨已被逮捕，但兇嫌前一陣子從外役監逃脫，這部分要檢討脫逃的原因，不要讓類似的事情再發生。第3點，兇嫌被逮捕後，希望全台都要關注這個案子、嚴懲兇嫌。

談及到少年之家的目的，張善政表示，選舉期間了解桃園的現況，並不是每件事情都是為了要顧選票，今天之所以到少年之家是希望少年之家在輔導學員的過程中能順利，讓這些還沒進入社會的年輕人，將來進入社會後都可以發揮他們的潛力，為桃園貢獻。

張善政談及，少年之家也有做月餅，品名叫做「遺失男孩」，看到這些名字就知道說他們過去有一些背景，很需要社會多多支持，我也很願意當「遺失男孩」月餅的代言人。