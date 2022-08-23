老饕市長陳其邁的口袋名單少不了橋仔頭黃家肉燥。（柯宗緯翻攝）

2020高雄肉燥飯冠軍-柏弘肉燥不負眾望榮獲必比登推介殊榮。（柯宗緯翻攝）

高雄今年首度被納入2022年《米其林指南》的評鑑城市，搶在8月30日星級名單放榜前，今（23）日率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄有20家店上榜，包括9家台灣菜、6家小吃、2家麵食、2家異國料理、1家餃子館，像是牛老大、鴨肉珍、老新台菜、柏弘肉燥等都是在地老饕口袋名店。

高雄市長陳其邁表示，這次高雄共有20間「物有所值」美食店家入選，台灣菜品項更是4個城市之冠，其中更有3家曾榮獲高雄十大肉燥飯殊榮，觀光局成功將高雄美食帶上國際，歡迎海內外遊客聞香而來，來趟舌尖上的高雄美味之旅。

高市觀光局表示，饕客吃貨想體驗米其林的魅力，若擔心口袋不夠深，不妨先從《米其林指南》中被認為「物有所值」美食名單「必比登推介」吃起，在台灣，客人能以新台幣1000元以下的價位，吃到優質的3道料理（不含飲料），即使非星級餐廳，仍是餐飲業一項殊榮。

這次高雄共計有20家餐廳入選必比登推介名單，台灣菜有9家入選，分別是「牛老大涮牛肉」、「柏弘肉燥」、「湖東牛肉」、「舊市羊肉」、「橋邊鵝肉」、「雞伯」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

小吃類有6家入選，「北港蔡三代筒仔米糕」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。

此外，在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」，也在麵食類替高雄掙得一席之地；以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、及以現點現包的招牌蒸餃聞名的「楊寶寶蒸餃」也都榜上有名。

觀光局長周玲妏表示，高雄美味食力卓越，先前陸續推出「高雄十大肉燥飯」、「鹽酥雞嘉年華」、「大港吃鍋」、「高雄餐盤發見計畫」及「大港閱冰」等美食系列活動，不斷強化高雄美食能量，目標就是要把高雄驕傲的美食，推向全台及世界。

周玲妏提到，本次必比登推介名單，高雄已有20家美食入選，顯見一系列的美食活動，都有被評審與饕客關注，高雄還有很多幸福滋味等待民眾來發掘，接下來星級名單將在8月30日放榜，相信以高雄的國際美食能量，定能摘下數顆星星，讓高雄美食寫入紅色美食聖經內。