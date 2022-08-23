【全程字幕】批台南殺警案先扯死刑 柯文哲提「這理論」籲別情緒性解決

台南2名員警昨日追捕逃犯時遭兇嫌割喉雙雙殉職！立法院長游錫堃昨日憤怒表示，「殺警察應該要判處死刑」。對此，台北市長柯文哲今受訪表示，通常遇到這種事情第一步還是先把事情調查清楚，不要用情緒性方式解決社會問題，面對問題把問題一個一個解決，國家會比較好。

柯文哲今日出席中山區錦州街基地公共住宅新建工程上梁典禮，被問到台南殺警案，他表示，第一部還是先把事情調查清楚，倒底發生什麼事，後面還有烏龍嫌疑犯，所以大家應該先冷靜下來，面對社會重大事件，把事情搞清楚。

柯更提到「瑞士乳酪理論」，不是單一事件造成今天這個局面，雖然是嚴重個案，但還是要通案檢討，這是國家面對重大事故比較完整的處理方式。

柯文哲認為，不要一下扯到死刑，別用這種方式用情緒性方式解決社會問題，台灣要按部就班，按照科學、企業方式，面對問題把問題一個一個解決，國家會比較好。