隔夜美股主要指數全面重挫，受到美國10年期債息升破3%打擊，科技股和其他成長型股票表現尤其疲弱，那斯達克指數跌2.55%，費城半導體指數大跌3.72%，但中概股逆勢上漲。周二香港恆生指數以微跌開出後，目前小跌0.6%，報19536.46點。國企股目前跌0.5%，為6660.38點。

由中概股組成的金龍中國指數周一上漲1.22%。

目前恆生科技股指數微跌0.06%，明源雲跌4.5%，跌幅最大；其次為萬國數據跌3.77%。嗶哩嗶哩漲逾3%，表現最佳，其次為攜程漲2.9%，百度漲2.6%。

汽車股表現疲弱，吉利、長汽跌逾4%，敏實跌逾3%，比亞迪跌近2%，耐世特重挫近7%，力勁跌近5%。

新「染藍」股走高，神華、百度、翰森製藥漲幅均超過2%。

康師傅大漲7.6%，稍早前一度漲11%，該公司上半年淨利年減38.42%，但仍宣布配發股利。