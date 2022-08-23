國產署公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於111年10月17日開標。

國產署表示，本次招標土地分布全國7縣市，分別位於台中市7宗、高雄市3宗，台北市、新北市、桃園市、台南市、嘉義市各1宗，合計面積5.82公頃，權利金底價新台幣33億4084萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批屬首次公告標的共10處，屬商業區土地有4宗，眾所期盼的台中市干城商業區推出2宗，皆為坵塊方整之第7種商業區土地，該署近年已標脫該地區多宗土地，詢問度及討論聲量極高；高雄市興達港周邊商業區土地，面積超過3千坪，鄰近情人碼頭、樂活海洋國航海(帆船)學校；嘉義市南門段土地臨垂楊路及成仁街，為嘉義市中心難得之商業區大面積土地。雙北地區2宗住宅區土地，台北市中山區土地位於松江路靜巷內，近捷運松江南京站及四平商圈；新北土城區學海街土地距捷運土城站僅600公尺，交通便利生活機能佳；其餘台中市4宗土地，東勢區2宗相鄰土地位處中橫公路必經之地，也鄰近東勢本街及豐勢路商圈；西屯區土地位於水湳經貿園區東北隅重劃區內，鄰近公園及中平路、中清路商圈；梧棲區土地，三面臨路且坵塊方正，位處梧棲新興開發地區，近梧棲運動公園，距台中港三井OUTLET約2公里。

本次公告標的尚有桃園市桃園區土地等5宗曾列標過土地，區位條件亦相當優質，意者從速。