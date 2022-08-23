美商波音昨天看好亞洲客運市場將跟上復甦腳步，客機需求可望增長。駐龍(4572)身為波音供應鏈，有望隨著波音零件交付逐季增加，加上高教機零件陸續出貨給漢翔，下半年營收將優於上半年。

駐龍上半年稅後淨利達到0.93億元，每股盈餘2.6元，已經超越2021年全年0.54億元的獲利表現。前7月營收3.44億元，年增55.7％。主要波音業務營收大幅成長，帶動稼動率及毛利率提升。

波音昨天線上記者會看好亞洲客貨運成長潛力，將加強開發亞洲市場，並維持2024～2025年全球民航機市場完全復甦的預估。而波音今年下半年交機量加速，預期2023年底前單月交機量仍可回到40架以上。法人指出，駐龍在波音零件交付逐季增加，加上疫情後新增加波音1000多個零件訂單，將進一步提升公司下半年的營運動能。

漢翔高教機去年開始小量交機，2023年進入交機高峰期，駐龍2021年開始交付高教機零件給漢翔，約佔2021年營收比重17％。法人指出今年交付17架高教機零件外，新增大型零件出貨，營收貢獻將翻倍，營收占比也將超過20％。法人推估駐龍下半年營收將優於上半年的2.95億元，營收持續成長，推升毛利率表現，全年獲利接近2019年水準。