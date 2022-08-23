台南市殺警奪槍案嫌犯林信吾23日凌晨於新竹市落網，對此，人稱「鐵漢市長」的新北市長侯友宜今也發聲，他說，面對2位勇警因公殉職，非常難過、悲痛，並喊話挑戰公權力的犯罪份子，執法公權力絕對不容許任何挑戰，希望司法從重量刑、速審速決，穩定社會治安。

由於台南殺警案兩度鎖定錯誤嫌犯，內政部長徐國勇對於員警中槍說法反覆，以及嫌犯為何從外役監逃脫，未對外說明，外界開始探討警政署、矯正署責任。

對此，侯友宜回應，警察執勤第一時間一定會遇到不同場景、狀況，希望讓警察在面對生死危機時，能夠們更適切、大膽用槍，也希望中央檢討各個面向，重新思考司法體系、治安第一線同仁如何在不安定感內更勇於執法，確保社會安定。

對於支持殺警案凶嫌判死，侯友宜則說，重大犯罪仍頻傳，社會氛圍的不安定感仍然充斥各角落，面對這樣的氛圍，絕對不要忘記，守住公平正義最後一道的防線就是死刑，面對這樣挑戰公權力的凶嫌，希望速審速決。