台南市發生殺警奪槍案，警員曹瑞傑、凃明誠殉職，嫌犯林信吾今（23日）凌晨落網，身分竟是外役監逃犯，對此，民進黨立委羅美玲表示，林嫌是從外役監逃獄，經過這次的事件，也應該重新檢討受刑人轉往外役監的資格，同時研擬更完善的政策，守護警察安全。

羅美玲透過臉書表示，今天早上凌晨4許，在警政署長黃明昭及警察同仁不眠不休的努力之下，終於在新竹市將殺警案的兇手逮捕歸案。兩位英勇的警察同仁殉職全國悲痛，也引起大眾對於警察裝備與用槍使用時機的議題廣泛討論。

她說，前年便聯署《警械使用條例》部分條文修正草案，要求成立警械使用調查小組，藉由公正客觀的調查機制，讓警察同仁用槍時可以無後顧之憂。也多次針對警察同仁的裝備進行質詢與討論，提升警用裝備確保員警執勤時的安全。

羅美玲強調，保護警察安危是在內政委員會一直以來相當關注的議題，此次殺警案令人悲痛，未來也將研擬更完善的政策，守護警察安全！