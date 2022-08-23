宜蘭縣縣長林姿妙與縣府團隊涉入貪瀆案，宜蘭地檢署今（23）日偵結起訴林等15人。林姿妙發出聲明表示，她其實很早就斷定，對手一定會用起訴作手段、影響選舉，地檢署果然在今日正式起訴她，目的非常明顯，就是政治追殺，她強調自己一生清清白白，沒有做對不起縣民的事，並將於9月1日上午9點登記參選，呼籲大家一起為宜蘭與她加油。

林姿妙今日中午11時58分在臉書發表聲明，全文如下：

親愛的宜蘭鄉親大家好！很久以前，姿妙就斷定，對手一定會用起訴作手段，影響選舉，很遺憾地，地檢署就在今天正式起訴我，目的非常明顯，就是政治追殺！

兩天前姿妙看到民調數字贏對手十幾趴，就有人告訴我，我心裡也很清楚，很快就要起訴了，這完全說明，對手用國家機器打擊異己，完全沒有公平正義！

另外，因為馬上就要登記參選，對方掌握選舉節奏，趕在登記前兩天起訴，難道是擔心，如果等姿妙登記後才起訴，就完全坐實了政治追殺的傳言，所以才會在登記前兩天起訴我。姿妙不意外，只是很心痛很委屈。

今年一月檢廉大動作搜查官邸、辦公室，這段時間檢廉不斷透過搜索、疲勞式的傳喚、長時間的偵訊，就是逼我要說出他們心中的答案，欠債還錢天經地義，我沒有做過違法的事情。檢廉用偵查不公開讓我們有口難言，受盡委屈。然後不斷放消息給媒體，斷章取義，幫助對手選舉，影響姿妙的形象，傷害了姿妙及無辜的縣府同仁們，抹滅他們為縣政的付出與努力，我感到非常不捨。

這過程有很多栽贓抹黑的事情，例如，偵訊的時候讓我聽錄音檔，明明是壯圍鄉農會林沂洲理事長來請託，硬要栽贓成陳正勳理事長，這就是白白布硬要染成黑色！

姿妙一生清清白白，沒有做對不起縣民的事情，對手用骯髒污衊的手段，無所不用其極達到勝選的目的，這是民主社會該發生的事情嗎？對手打擊異己，栽贓抹黑的手段，跟獨裁國家有什麼兩樣？！很遺憾地，地檢署再也不是公正客觀的機構，已經成為政治打手，即便未來證明我是清白的，到時候選舉已經結束，這種遲來的正義有用嗎？

三年多來，我用政績獲得民眾支持、一步一腳印贏得選民信任，卻有人靠國家機器，就可以輕輕鬆鬆地享受成果，完全不用付出努力，我雖然覺得不公平，卻始終相信宜蘭人有情有義，會用選票還我公道，我的勤勞與努力一定得到大家的感動與肯定，也會帶領宜蘭走向更美好的未來。

親愛的縣民，請大家手牽手、齊心跟姿妙站在一起，年底這場選舉，不是為了姿妙一個人，而是為了公平正義、為了宜蘭而戰，讓我們勇敢起飛，敬好宜蘭，我會在9月1日上午9點登記參選，讓我們一起為宜蘭加油！為姿妙加油！