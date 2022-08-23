虎年鬼月凶上加凶，好不容易進入尾聲，仍應提高警覺，小心為上。命理專家小孟老師昨（22日）在臉書粉專發文分享，8月26日鬼門關的10大禁忌，包括家中不可擺放磁鐵、晚上不可點蠟燭等，特別要避免跟親朋好友說再見，以及唸經迴向冤親債主，免得好兄弟明年鬼門開找上門。

1.家中不要放磁鐵

鬼門關前晚上不要在家裡擺放磁鐵，因為磁鐵引力會吸收到好兄弟的能量，導致好兄弟回不去。

2.普渡品要吃完

普渡時的祭品若沒吃完，好兄弟就會尋著氣味回來食用，容易吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經

鬼門關當天聽佛經，會讓好兄弟誤以為你要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易做惡夢。

4.不要擺花香

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來

鬼門關之前要把家中玩偶都藏起來，否則不想返回陰間的好兄弟，可能會附身到玩偶身上。

6.晚上不點蠟燭

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見

鬼門關當天應避免跟親朋好友說再見，以防好兄弟聽見了，明年鬼門開再來找你。

8.不要向祖先抱怨

鬼門關當天不要跟祖先抱怨家裡的事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響家運。

9.不要迴向冤親債主

鬼門關當天不要唸經迴向冤親債主，以免路過亡靈感謝你，明年鬼門開再來找你。

10.鬼門關生產

若生產日剛好遇到鬼門關，產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩護持，因為鬼門關當天為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界，幫助準媽媽生產成功。