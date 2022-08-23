去年吳姓男子在新北市淡水區沙崙路前，開車踩踏油門前行，拖曳站在駕駛座門旁之警員並衝撞路邊5輛機車，台灣高等法院維持一審認定，考量他當庭向警員表示歉意，已見悔意，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，可易科罰金。可上訴。

吳男去年9月16日下午2點多，在新北市淡水區沙崙路前，欲駕駛車輛離去時，經新北市政府警察局淡水分局水碓派出警員發覺，他是士林地方檢察署之拘提對象，乃向其表明警員身分，並直接控制於車輛(未熄火之停車檔狀態)駕駛座上，等待支援警力到場協助帶返。

吳男趁警員不注意之際，轉換前進檔並踩踏油門前行，拖曳站在駕駛座門旁之警員並衝撞路邊5輛機車，嗣經支援警力到場，才順利逮捕。

一審士林地方法院及二審高院斥責吳男對員警施以強暴手段，漠視國家公權力，影響公務順利執行，但考量他終能坦承犯行，當庭向警員表示歉意，已見悔意，判處有期徒刑6月，可易科罰金。