台東縣長饒慶鈴呼籲中央重啟兩岸對話，勿將農民當政治操作的祭品。（莊哲權攝）

蔡英文總統日前到台東與青年座談時，直指釋迦無法銷售對岸是政治問題， 台東縣長饒慶鈴23日呼籲中央勿將農民當成政治操作的祭品，中央應重啟兩岸對話，務實解決農漁特產品外銷問題。

饒慶鈴說，蔡英文總統和台東在地青年座談時，定調鳳梨釋迦銷大陸受阻是「政治問題」，顯然對岸暫停鳳梨釋迦進口是政治操作下的結果，「政治問題就要政治解決」，要求中央不論怎樣的政治操作，但千萬不讓農民成為政治操作下的祭品。

饒慶鈴指出，她曾經當著農委會主委陳吉仲面前，呼籲中央讓台東縣政府和農民組成類NGO和對岸談，但這必須中央同意，這是中央權責，即然中央都坦承是政治問題，地方政府也沒有辦法處理這個高度的問題，請中央政府重啟對話，不要讓農民成為政治操作下的犧牲品。

饒慶鈴提到，台東縣政府一定會積極配合農委會提出的「外銷、內銷、加工」三支箭來做。台東縣4、5年前配合新南向政策，要把鳳梨釋迦銷往越南，但卻因檢疫問題卡關，鳳梨釋迦最後也只能銷毀。請問針對鳳梨釋迦外銷，到底中央和多少國家談了關稅及檢疫條件？

台東縣農業處長許家豪表示，台東縣鳳梨釋迦和大目釋迦種植面積約有5500公頃，其中鳳梨釋迦2800、大目釋迦2700公頃，目前釋迦轉作約250公頃，還不到1成，農委會的目標是3年能夠轉作1000公頃。