民進黨前立委鄭寶清近日傳出參選桃園市長風聲，並將在27日宣布，他今天接受廣播節目專訪表示，還在天人交戰，因捨不得離開民進黨，但讓黨沉淪，放棄核心價值也難以接受。

會不會宣布參選？鄭寶清說，現在天人交戰，心裡很痛，因為離開民進黨捨不得，但讓黨沉淪，放棄核心價值，又很難過，也自曝這幾天都沒睡好。他又說，很多鄉親打電話支持，也有很多1450來罵，他提到，大陸有句話叫小粉紅，台灣也有小粉藍、小粉綠，只要不一樣就出征，民眾成為投機政客的俘虜。

鄭寶清表示，當初民進黨提名前新竹市長林智堅參選桃園時，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦有與他碰面，希望他幫忙。鄭寶清說，他沒有答應，因為爸媽教他要誠信，他心裡有放不下的地方，就沒辦法答應。鄭寶清表示，民進黨得到人民支持，來自很多前輩犧牲，他們追求自由、法治、人權，可他不斷要求初選、民調，都沒被黨中央接受。

鄭寶清說，現在提名立委鄭運鵬參選桃園市長，但鄭運鵬說林智堅沒抄襲，不就是「小智不選了換寶可夢」，而數位仲介法，鄭運鵬又稱不會影響言論自由，他痛批，數位仲介法影響黨綱，若通過，行政單位說違法就違法，還可以檢查人民通訊。

被問到會不會與民眾黨合作？他說，政治是理念談好就合作，但現在為止都沒想到，最重要是內心天人交戰。因為去幫民眾黨桃園市長參選人賴香伶，就是要離開民進黨，不過這幾天也沒與她碰面。

外界認為鄭寶清若參選，恐是民進黨分裂罪人？鄭寶清則說，開始想的時候會這樣想，但是想到後來從政是要做什麼，如果是為了核心價值，並非為了一黨、一人之私，那就勇往直前。他說，當然可以在民進黨留下來，要什麼職位都很容易要到，但他無法接受。

談到政策，鄭寶清提及更多政府職位留給事務官，甚至是幫年輕人初購屋頭期款等方向。他說，之前要選的時候都想好了，錢也找好了，都沒有問題。