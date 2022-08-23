宜蘭地檢署今天確定以涉貪為由，起訴國民黨籍宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊。國民黨中午回應，尊重司法程序，但也呼籲司法勿成民進黨的選舉工具，盼檢調機關與法院務必秉公執法，給林姿妙及縣府團隊公平、公正機會證明清白。

國民黨表示，從年初首波偵查開始，已有特定媒體指導辦案「6大方向」，更有特定人取得比當事人更完整重點口供與資料，讓特定媒體捕風捉影，甚至在官邸遭搜索時還有特定媒體記者到現場錄影拍照，都讓人質疑有政治追殺企圖。

國民黨指出，檢調過去在無明確證據下對林姿妙官邸大動作搜索與馬拉松式約談，有違「比例原則」和「法治國原則」，也傷害縣府同仁為民服務士氣，年底選舉將至，本案動見觀瞻，讓人擔憂是否民進黨政府將檢調單位做為選舉工具？

國民黨表示，林姿妙長期深耕宜蘭，政績卓著，為縣民稱許，司法絕不能有顏色，更不能成為政治的打手，呼籲法院務必公正審判、秉公執法、勿枉勿縱，勿讓民進黨的政治黑手介入司法，為選舉私利而傷害台灣的民主法治價值。