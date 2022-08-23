匯聚科技總經理郭永福駕駛千萬法拉利跑車，在新北市汐止區五指山與蔡姓男學生發車禍，被控過失致死罪，郭主張，對向機車衝入他的車道，仍無法避免車禍，否認有過失責任，士林地院23日宣判，判決郭男無罪。

2017年12月20日下午2點多，郭男駕駛白色法拉利行經汐萬路3段，在一處彎道與對相蔡姓騎士的機車對撞，蔡男頭部重創，顱內出血死亡，法拉利則車頭受損。郭男開庭時始終拒絕向死者家屬道歉，而是對向機車衝入他的車道導致事故，更反問「難道機車滑倒撞山壁，也要提出國賠嗎！」意指自己完全沒有責任。

判決指出，假設郭男依規定速限40公里，機車以時速52公里滑入汽車車道，兩車相距21.84公尺，反應時間僅0.85秒，根據逢甲大學鑑定報告，依美國研究資料顯示，一般駕駛人需要1.25秒，已經來不及反應，再換算看到機車侵入汽車後，兩車煞停需要27.38公尺，但實際上兩車相聚僅21.84公尺，距離顯然不足，而且在窄小的山路上，並無足夠空間閃躲機車的空間，

判決指出，若郭男依照速限行駛，也沒有足夠的反應時間、煞車距離、迴避空間，仍可能與騎士發生車禍事故，儘管超速行為固有不當，但與死亡並不具違反義務的關聯性，本於罪疑唯輕原則，判決無罪。