全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)，周二正式發表旗下首款工業級PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟–IM2P41B8。採用超高速PCIe Gen4x4介面，在大量資料負載下仍可展現優異的讀寫性能，為5G網通、伺服器、資料中心、監控、物聯網(IoT)相關等寫入密集型應用的蓬勃發展，提供更高速、耐用且安全的工業級存儲解決方案。

IM2P41B8 M.2 2280工業級固態硬碟採用WDC的112層3D TLC快閃記憶體，最大容量達4TB，採用PCIe Gen4x4高速傳輸介面，並符合NVMe 1.4標準；存儲效能較前一代PCIe 3.0提升230%，不僅隨機讀寫次數達22萬/17.5萬IOPS，連續讀寫速度更高達7000/6500MB/s；同時具備3K次的抹寫次數(P/E Cycle)，兼具了出色的性能與耐用度。

隨著大數據分析、機器學習和人工智慧演算法日趨複雜，需要更高效能的存儲裝置以處理龐大資料；IM2P41B8 PCIe Gen4x4工業級固態硬碟，採用8通道控制器，可用於添加額外的設備，靈活構建更小、更緊湊的工業系統；內建DDR4 DRAM buffer，增加可用頻寬，顯著提高資料存取速度，提供更流暢的即時資料分析。

在威剛先進研發技術加持下，新一代PCIe 4.0工業級固態硬碟支援LDPC ECC糾錯機制、RAID Engine，以及端到端資料路徑保護(End-to-end Data Path Protection)技術，能有效提升資料傳輸的準確度和完整性。此外，藉由溫控調頻技術(Thermal Throttling)，可自動調節溫度、防止過熱，強裝置的穩定性。此外，針對物聯網與大數據分析的特性，IM2P41B8支援AES 256-bit加密技術，能有效降低處理大量資料時的資安風險。

威剛持續強化多種軟體與韌體的技術整合，將A+ SSDTOOL監測軟體、A+ OPAL加密軟體、工業級耐寬溫(-40度C至85度C)等技術導入產品中，打造超高效能、大容量、高穩定的高速計算新時代。