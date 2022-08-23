雖然韓國民眾對景氣以及通膨的觀感已不再惡化，但韓股還是表現疲弱，大盤目前在2,444.51點，跌17.99點或0.73%。不過，頻頻走貶的韓元還是續弱。

韓國對未來12個月核心CPI普遍預估值，從7月份4.7%降至8月份4.3%。7月的通膨數字，曾創20年前該報告首次發行以來最高。同時，韓國8月CSI(消費者信心指數)也反彈至88，但仍低於樂觀與悲觀分水嶺100。

科技族群表現較不好，三星電子跌1.17%，SK海力士跌0.95%，LG Energy Solution跌0.23%，LG化學跌2.35%，三星SDI也跌1.67%。

韓國外匯局於23日口頭警告，因為韓元近期貶勢較為明顯，會密切注意是否有投機性操作介入。22日，韓元兌一美元創13年以來，首次又貶破1,330重要關卡。目前，韓元在1,341.25價位附近，小貶1.45元。