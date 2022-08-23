中華職棒大聯盟第6隊台鋼雄鷹預計9月下旬展開集訓，球團為了強化守備、打造細膩球風，將力邀日本職棒「守備職人」，同時在2021年東京奧運以教練身分幫助日本國家隊奪下金牌的井端弘和擔任客座內野守備教練，日本職棒聯盟今天（23日）也正式公佈，井端弘和將從2022年10月4日到10月17日擔任CPBL台鋼雄鷹職業棒球隊客座教練。

井端弘和球員時期就展現一流守備功力，2004到2009年奪日本職棒中央聯盟游擊金手套6連霸，之後兩季轉守二壘，2012年重返游擊不需適應期，再度獲當年度游擊金手套，總計7度拿下金手套獎。

打擊方面，井端弘和以細膩打擊技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積2成81打擊率、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。

從球員身份退休之後，井端弘和在2016至2018年擔任日職讀賣巨人內野守備跑壘教練，期間在「2017亞洲職棒冠軍爭霸賽」、「2018台日交流對抗賽」皆進入日本代表隊教練團成員，接著「2019世界12強棒球賽」、「2021東京奧運」都是日本代表隊內野守備、跑壘教練，今年則帶領小球員來台征戰「U12世界盃棒球賽」，首度扛起總教練重任。

對於即將來台分享交流，井端弘和表示：「能夠擔任即將於2023年球季，開始加入CPBL中華職棒二軍賽事的台鋼雄鷹職業棒球隊客座教練，我感到相當榮幸！接下來將和球團領隊、教練以及選手討論，了解球隊希望我協助的地方以及進行的指導訓練工作。在海外擔任訓練指導工作是我人生第一次，很期待可以在台鋼雄鷹職棒隊學習到不同的棒球文化以及指導方法。」

除了邀請井端弘和擔任客座教練，台鋼雄鷹9月集訓的教練團籌組也陸續在進行，預計於近期內一併公布最新進度。