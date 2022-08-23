藝人余苑綺罹患直腸癌逝世，享年39歲，令人惋惜。花蓮門諾醫院除提醒民眾注意飲食及生活習慣，更要定期篩檢及觀察排便改變等，助於早發癌兆，早治療。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

藝人余苑綺罹患直腸癌逝世，享年39歲，令人惋惜。花蓮門諾醫院指出，近年大腸直腸癌有年輕化趨勢，提醒民眾除注意飲食及生活習慣，定期篩檢及觀察排便改變等，都有助於早期發現，早期治療。

門諾醫院表示，大腸癌10幾年來一直位居10大癌症之首，50歲以上成人終生有7％罹患風險，且每15人當中就有1人會罹患，建議50歲以上至74歲民眾，每2年應做1次糞便潛血檢驗，若有異常則進一步做大腸鏡檢查。

「身體感覺好好的，為什麼要做檢查」門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩坦言，相較過去大腸癌患者多以年長者居多，近年來卻有年輕化趨勢，且癌症早期往往無明顯症狀，悄悄上身都不自知，等到感覺不對勁才就醫，往往病程已進入晚期，呼籲民眾定期篩檢，不到等到身體出現異狀才就醫，延誤就醫時機。

他說，大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀，多已是晚期表現。以罹患大腸癌第一期、第二期患者來說，5年存活率超過7成，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率仍有5成以上，越早發現，治療率越高。

門諾醫院建議有大腸息肉病史、家族中有大腸直腸癌病史、肥胖、平常多菸酒、有發炎性腸道疾病、缺乏運動且愛吃紅肉、加工食品等危險因子的民眾，可透過大腸鏡檢查確保腸胃健康，若害怕檢查過程不舒服，民眾可選擇自費麻醉鏡檢查，讓檢查不再是夢靨。

此外，門諾醫院也提到，罹患發炎性腸道疾病也會增加大腸癌的機率，特別是「全大腸型發炎」的潰瘍性結腸炎，若染病超過15年，發生大腸癌的機率是一般人的2倍，且每隔5年危險性會倍增，建議罹患發炎性腸道疾病10年以上患者，每年接受大腸鏡檢查，並要注意淋巴癌等其他癌症發生的可能性。