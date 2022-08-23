美國動畫電影《小小兵》續集的中國大陸院線版被指結局遭到修改，反派角色「改邪歸正」，修改版也稱他的最大成就是成為三個女兒的父親。網友笑稱，修改版結局是「中國專屬三胎劇情」。

新加坡《聯合早報》報導，一個名為「守望好萊塢」的微博大V（在微博有大量粉絲的公眾人物）帳號19日發文稱，大陸版《小小兵2：格魯的崛起》（Minions： The Rise of Gru）在影片最後以影像配上文字說明的形式，為兩個反派角色格魯（Gru）和威酷魔王（Wild Knuckles）加了兩人「煥發新生」的結局。

守望好萊塢表示：「威酷魔王再次做壞事，這次入獄了，而他在獄中發展出了新的愛好和人生方向——演戲。」至於格魯，則是回歸家庭，一大家人其樂融融，「他最大的成就是成為了三個女兒的父親」。

據路透社報導，電影的結局應該是，威酷魔王以假死逃過執法單位的拘捕，之後與格魯離開葬禮現場。

有看過修改版的中國網友留言稱，修改版在片尾穿插幾張PPT（簡報），也給幾個小小兵編了後續故事，格魯「最終改邪歸正」。另有網友說，修改版結局是「中國專屬三胎劇情」。

騰訊視頻今年稍早也被發現，提供了另一部美國電影、在1999年上映的《鬥陣俱樂部》（Fight Club）修改版，原有的建築物被炸毀知結局，遭到文字講解取代，引起網友不滿；騰訊後來決定提供較為完整的版本。