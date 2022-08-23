據104人力銀行研究資料顯示，台灣半導體產業越來越需要高中職的技術人才，2021年台灣半導體產業所釋出的高中職學歷職缺數年增133％，達到近萬名職缺；用才企業數量亦大幅提升55％；且給薪逐年攀升，2022年半導體產業的高中職人員平均月薪，較2020年上升11％，由新台幣32.9K提升至36.4K。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示：「孩子不一定要很會唸書，但應該找到自己的天賦特質。台積電慈善基金會長期致力於提供偏鄉青少年多元探索和學習補強的機會，過程中我們深刻體認到『技職謀生』的重要性，透過技職培訓與工作媒合，讓這些孩子看見職涯更多可能性，及早錨定未來的方向、並學得一技之長，成為推動台灣產業永續發展的新世代人才。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「有鑑於半導體產業持續發展，對人才的需求亦水漲船高，然受少子化浪潮及地緣政治影響，企業必須建構多元人才發展策略，方能強化企業的創新力和競爭力，進而鞏固永續營運之基石。SEMI長期關注並致力於推動半導體產業人才發展，除於SEMICON Taiwan 國際半導體展推出人才培育論壇，討論各種重要議題外，今年更進一步攜手台積電慈善基金會與104人力銀行，共同發起全國高職技術人才就業計畫，盼結合產業力量、啟動用才新思維，共同推動台灣人才發展之永續展望。」

SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於9月14日到16日之間開展。今年「展望新世代人才培育論壇」邀請到多家國際大廠參與，包括台積電、美光、英特爾、高通、恩智浦、台灣應材、台灣默克、艾司摩爾、杜邦、東京威力科創、科林研發等企業，針對半導體展業人才永續發展，深入探討「半導體領域的技職人才發展之道」、「發掘女性領導力」以及「多元共融」等主題講座。