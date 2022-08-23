日本影帝淺野忠信，6年前曾不畏輿論壓力，公開與小18歲模特兒女友中田久留美的戀情轟動一時，而兩人交往6年後也決定攜手共度未來，宣布結婚，受到粉絲們的祝福。

淺野忠信與模特兒女友中田久留美在今（23）日稍早，分別在各自的IG上曬出合照與婚戒分享結婚喜訊，受到粉絲的大力支持。而根據日本媒體的報導，兩人在2014年傳出熱戀後，便經常被拍到一同外出旅遊、約會的親密互動，也曾被媒體目擊兩人在住家附近的公園內大方接吻，完全不在乎旁人的眼光，只沉浸在兩人的幸福世界中，鄰居也經常看著小倆口一同牽著愛犬一同外出散步，也會在家門口忘情擁吻，而且多年來始終如一，甜蜜模樣羨煞旁人，如今終於修成正果，粉絲們都相當為他們感到開心。

事實上，現年48歲淺野忠信出道多年，曾在《殺手阿一》、《光明的未來》、《座頭市》、《珈琲時光》等多部電影中演出，憑著精湛的演技在2003年在威尼斯影展中獲得「最佳男演員獎」後，還陸續在其他影展中獲得演技大獎，備受肯定，後來他更將演藝事業延伸至海外，在電影《浪人47》、《蒙古王》、《雷神索爾》及《超級戰艦》等好萊塢大片中演出，成為知名國際巨星。

而先前曾與歌手CHARA有過一段婚姻並育有1名女兒的他，在2009年離婚後也曾與嫩模麻宮彩希、E奶女星仲里依紗等人傳出緋聞，但都不了了之，直到與小18歲嫩模中田久留美談起「父女戀」，感情才逐漸穩定，但由於女方只大他的女兒3歲，因此在當時曾造成熱烈討論。