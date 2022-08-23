民進黨新北市長參選人林佳龍近期喊話新北市長侯友宜，希望他走下神壇到凡間，面對台灣人的選擇。對此，侯友宜今回擊稱「我本來就是人」，每天都用行動治理的方式，在基層走透透、聽取基層聲音，第一時間解決問題，因此他跟里長們、底層市民都是好朋友，沒有分你我，努力拚大小市政，跟大家感情濃厚，並肩作戰。

林佳龍批評，市府招待200位使節遊淡水藍色公路，這是魚目混珠的方式，與締結姐妹市不同。侯友宜則說，今年是淡水碼頭開港165周年，也是馬偕登台150周年，這樣的日子非常值得紀念，當年很多外國人來到北台灣與新北結緣，帶來很多不同的教育、醫療思維。

侯友宜說，邀請外國使節見證歷史記憶，增進友誼情感，讓他們看到新北市之美，從歷史面向國際，彼此都是好朋友，希望藉此在國際事務、溝通上創造連結，這絕對是很好的國際外交。

對於林佳龍稱淡江大橋是他的績效，但橋體工程是在2018年完成簽約，與他上任時間落差一年。侯友宜說，淡江大橋絕對是未來指標，那邊是航道線飛機線的起降落，離開或回來台灣看到的都是最美的淡江大橋，該橋體是由知名建築師Zaha Hadid在2015年設計，雖然她隔年就已離世，但卻留下最美麗的遺作，值得大家好好欣賞，希望2024年如期完工，新北市一定會不斷辦活動，讓大家認識新北之美，看見全台灣。