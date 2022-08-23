馬公分局於22日晚間接獲民眾報案，在陽明路有一起喝酒鬧事的糾紛案件，受理員警到場之後，發現知名的香腸伯陳姓直播主，酒後騎乘機車到另一名海產批發商住家鬧事，其中陳男因不堪其擾，以徒手之方式毆打陳姓直播主的臉部及頭部。經警方調閱相關監視器後發現，陳姓直播主確有事前喝酒騎機車情事，故以涉嫌公共危險罪函送。

另一方面，陳姓海產批發商以徒手毆打陳姓直播主一案，經警方陪同至衛生福利部澎湖醫院就醫，其傷勢為頭部損傷、臉部擦傷等，惟陳姓直播主不願提出傷害告訴，全案以社會秩序維護法對陳姓批發商進行裁處。

另23日凌晨2時30分許，再度發生陳姓直播主在其店內，手持刀械與到場之陳姓海產批發商嗆聲，警方趕赴現場以強勢作為，將陳姓直播主以現行犯帶回派出所偵查處置，全案將依涉嫌恐嚇罪移送地檢署偵辦。

由於台南剛發生雙警被殺案件，根據陳姓海產批發商在臉書PO出的影片，現場處理的年輕員警花30多分鐘跟打人疑犯解釋警方處理原則，令許多民眾相當不滿，認為澎湖警方現場處置方式「太軟」，以這樣的作為如何能保護人民生命財產的安全。