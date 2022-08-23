基隆市政府突破往年實體旅展形式，開啟旅遊新趨勢時下最夯的虛擬體驗，自去年9月起建置線上基隆館，參與交通部觀光局的「Time for Taiwan 線上國際旅展」，推出了5支不同主題的特色影片行銷基隆，讓遊客透過虛擬展館，就能快速瞭解基隆精彩多元的美景、觀光旅遊行程及食宿旅遊等特色亮點。
觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，不同國家的客群只要進入基隆館就能得知最新旅遊資訊，為了將城市行銷推廣國際化，特別針對不同國家推出了不同主題的特色影片，並且設計基隆專屬的小雨男IG眨眼小遊戲，動動眼球讓小雨男躲過障礙物，在遊玩的過程中遊歷基隆特色景點，國內外遊客能夠不受任何限制，在家輕鬆的暢遊基隆，市府更加碼推出抽獎活動，獎項包含基隆小雨男帆布袋及桂藻土杯墊，視覺設計上富含在地山海城的迷人風情，讓民眾對基隆留下深刻的印象！
曾處長指出，新冠肺炎疫情改變了民眾生活方式，市府也開啟新型態的觀光行銷模式，此次參與「Time for Taiwan線上國際旅展」，針對日本、泰國、韓國、港澳、北美不同客層，錄製不同的主題影片，包括「基隆買什麼？日人必買超強伴手禮」、「基隆『泰』好玩，來趟廟宇人文之旅吧！」、「基隆玩什麼？熱門IG景點大公開！」、「基隆美食旅行團，私藏旅宿大開箱！！」、「深度遊基隆x探索自然之美」並且上傳至魅力基隆YouTube頻道，突破空間及時間的限制，結合民眾使用3C的習慣，只要在家就能體驗基隆多變的魅力。
基隆近年來致力於觀光亮點推廣以及城市品牌行銷，主打24小時不斷電的全新玩法，以及海洋城市特有的海派浪漫調性，此次精心拍攝的5支亮點影片，精彩內容於7月份獲美國Globle Child、Journal News Today等92家媒體，以及日本每日新聞、J-CAST等123家媒體平台報導，藉此機會行銷本市旅遊亮點，將本市觀光推廣至國際舞台，多家國外媒體的強力報導，正是對市府在城市行銷的努力最大的肯定。在這個後疫情時代，邀請大家透過｢基隆館｣，探索基隆這座充滿驚喜的城市。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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