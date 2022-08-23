基隆市政府突破往年實體旅展形式，開啟旅遊新趨勢時下最夯的虛擬體驗，自去年9月起建置線上基隆館，參與交通部觀光局的「Time for Taiwan 線上國際旅展」，推出了5支不同主題的特色影片行銷基隆，讓遊客透過虛擬展館，就能快速瞭解基隆精彩多元的美景、觀光旅遊行程及食宿旅遊等特色亮點。

▲基隆館推出了5支不同主題的特色影片向國際行銷基隆。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，不同國家的客群只要進入基隆館就能得知最新旅遊資訊，為了將城市行銷推廣國際化，特別針對不同國家推出了不同主題的特色影片，並且設計基隆專屬的小雨男IG眨眼小遊戲，動動眼球讓小雨男躲過障礙物，在遊玩的過程中遊歷基隆特色景點，國內外遊客能夠不受任何限制，在家輕鬆的暢遊基隆，市府更加碼推出抽獎活動，獎項包含基隆小雨男帆布袋及桂藻土杯墊，視覺設計上富含在地山海城的迷人風情，讓民眾對基隆留下深刻的印象！

▲國外遊客透過線上活動有機會獲得基隆小雨男帆布袋及桂藻土杯墊等獎項。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

曾處長指出，新冠肺炎疫情改變了民眾生活方式，市府也開啟新型態的觀光行銷模式，此次參與「Time for Taiwan線上國際旅展」，針對日本、泰國、韓國、港澳、北美不同客層，錄製不同的主題影片，包括「基隆買什麼？日人必買超強伴手禮」、「基隆『泰』好玩，來趟廟宇人文之旅吧！」、「基隆玩什麼？熱門IG景點大公開！」、「基隆美食旅行團，私藏旅宿大開箱！！」、「深度遊基隆x探索自然之美」並且上傳至魅力基隆YouTube頻道，突破空間及時間的限制，結合民眾使用3C的習慣，只要在家就能體驗基隆多變的魅力。

▲精心拍攝的5支亮點影片向國際推廣基隆。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆近年來致力於觀光亮點推廣以及城市品牌行銷，主打24小時不斷電的全新玩法，以及海洋城市特有的海派浪漫調性，此次精心拍攝的5支亮點影片，精彩內容於7月份獲美國Globle Child、Journal News Today等92家媒體，以及日本每日新聞、J-CAST等123家媒體平台報導，藉此機會行銷本市旅遊亮點，將本市觀光推廣至國際舞台，多家國外媒體的強力報導，正是對市府在城市行銷的努力最大的肯定。在這個後疫情時代，邀請大家透過｢基隆館｣，探索基隆這座充滿驚喜的城市。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）