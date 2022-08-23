【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局茂林國家風景區管理處（以下簡稱茂管處）與屏東縣三地門鄉公所合作，於該鄉森林公園辦理「三地門森林公園步道整修及周邊環境綠美化工程」，該項整修作業結合在地原住民藝術家，為讓遊客來遊玩時體驗原鄉風情，特別打造排灣原鄉藝術步道，及排灣族石板屋特色建築，於入口及各休憩點，透過當地藝術家的發想創思，於各涼亭及休憩廣場增添原鄉公共藝術氣息，茂管處優良的風景區建設平時即普獲民眾好評，日前榮獲「2022國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎」，為茂管處的轄內景區建設增添一枚金質桂冠。

▲三地門森林公園打造排灣原鄉藝術步道及排灣族石板屋築。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

新威森林公園也是茂管處另一案優質設計及建設，其園區周邊綠樹成蔭，冬末春初，桃花心木的綠葉呈現紅黃色，加上隨風飄散鋪滿小徑的落葉，身處其境更顯詩情畫意，成排的林木延伸而成的天然長廊，有著異國風情，常吸引許多情侶前來散步，是相當熱門的婚紗拍攝人氣景點。

▲新威森林公園充滿歐式異國風。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處為提升高雄市六龜地區旅遊遊憩品質及特色，於新威森林公園南端打造的歐風莊園造景，宛如森林中的秘密花園，以台灣地圖做為台灣庭園原型，有許願池和世界花園，還有座純白色歐式圓拱涼亭，漫步其中彷彿置身異國，一年四季都非常浪漫有詩意。這項工程同樣同時於今（111）年8月19日榮獲評審委員青睞奪得「2022國家卓越建設獎最佳環境文化類優質獎」。

茂管處長柯建興表示，此次能雙案入圍、雙案同時獲獎，實在難能可貴，也代表茂管處平時對所有風景區的建設都極為用心，這份榮譽是屬於大家的，屬於所有為了轄區建設一同努力的鄉公所、部落藝術家、黃苑景觀設計顧問有限公司、施工廠商及觀光建設耕耘的夥伴。

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