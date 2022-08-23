【旅遊經 編輯部報導】

臺南府城小吃一直受到許多饕客青睞，不僅食材新鮮，還味甜滋美！台南小吃美食，印象中必吃，包括：牛肉湯、肉粽、碗粿、炒鱔魚、蝦捲、鹹粥等，但台南美食還有不能錯過還有經典老字號，飄香已一甲子的「阿霞飯店」辦桌經典的紅蟳米糕、手工繁複的蝦棗和粉腸、注重火候的南煎肝，到甘甜不膩的砂鍋鴨等，都令老饕食指大動！

「阿霞飯店」辦桌經典的紅蟳米糕(圖片：旅遊經提供)

阿霞飯店，於1940年創立至今，號稱是政商名流、歷任總統最愛的臺菜餐廳。吳氏餐飲世家第四代傳人，同時也是「阿霞飯店」第三代經營者兼主廚吳健豪，日前出版新書《1940在台南─老字號「阿霞飯店」的手路菜，重拾美味求真的圓桌印象》，敘述阿霞飯店從第一代創始人到第四代的八十多年精采傳承故事，以飲食文化角度揭開老臺菜的歷史、背景由來、食材選用等多重豐富面貌。

臺南市長黃偉哲表示，臺菜一直是多元化並且包容的象徵，從地方的庶民小吃到宴席的辦桌菜、講究排場和細節的酒家菜，這些都是屬於臺菜的範疇，而臺南因為地理環境、歷史文化、以及物產的各項優勢，成就許多經典傳統手路菜；樸實的臺南精神，更是醞釀造就多位名廚，阿霞飯店就是那可以端出一道道美味料理的經典老字號，是臺南人心中那個想起臺菜就想到的地方、也是許多在地人的共同記憶。

臺南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，阿霞飯店乘載美味與幸福近百年，從小到大無論是親友聚餐或是擔任觀旅局局長開始推廣臺南觀光與美食文化，阿霞飯店始終是接待貴賓的口袋名單。在這個擁有80多年歷史的臺南老店，最佩服的就是吳建豪主廚的堅持傳統與專業的信念，為每一道料理注入靈魂，這種用心堅持並且專業的態度和精神，讓阿霞飯店端出的每道手路菜，都能吃到滿滿的臺南情感。

阿霞飯店多道經典招牌菜食譜，每道菜譜的嚴選食材和講究工序，皆成為「阿霞飯店」獨有的飲食敘事，並顯現臺菜料理的多元與包容。新書已上市。

飄香超越一甲子的阿霞飯店，至今已傳至第四代。現任掌門人吳健豪從不可抗力、硬著頭皮接下家族餐廳傳承重擔，到轉念思考創新求變，除了阿霞飯店之外，也陸續增加了新型態分店且不改其志。「錦霞樓」正是以吳健豪姑婆吳錦霞之名所取，新型態餐廳依舊秉持創辦人「專注手藝，誠以待客」精神，藉此向創辦人致敬。

吳健豪還參與了原稱「鶯料亭」的知名日本料理「鶯料理」活化改造計劃，現為「鷲嶺食肆」，將當年政商名流聚集的高級料亭建築面貌保存下來。近期也在台南三井，開設「A SHA新型態臺菜料理」，以新型態風格，賦予阿霞飯店年輕化、活力感的品牌新形象。經典的傳承與新銳的創新，不斷地在吳健豪腦中構築與實踐。

相關活動訊息可至「臺南旅遊網」查詢。

照片：臺南市政府觀光旅遊局提供