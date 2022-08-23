林姿妙涉貪瀆遭起訴 侯友宜說話了 12:452022/08/23 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉犯貪瀆案，今日遭檢方起訴。對此，新北市長侯友宜表示，司法體系調查過程都要給予尊重。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉犯貪瀆案，今日遭檢方起訴，外界質疑是否會重創藍營選情。對此，新北市長侯友宜表示，司法體系調查過程都要給予尊重，相信努力好好做事才是最重要的，更重要的是尊重司法體系調查。 台南2警殉職 侯友宜：犯罪者不能姑息 浮洲合宜宅遭不法炒作 新北地檢署起訴101人 林姿妙遭起訴 國民黨：籲司法勿成民進黨選舉工具 #九合一選舉 #宜蘭縣 #新北市 #林姿妙 #貪瀆起訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北道教會力挺競選連任 侯友宜：秉持關公精神持努力 12:192022/08/22 政治 美經濟遇逆風 企業主多唱衰 04:102022/08/23 全球財經 炒作板橋浮洲合宜住宅獲利逾2億 內政部籲勿投機觸法 18:162022/08/22 政治 阿爾巴尼亞調查軍工廠遭闖 另案再逮4捷克人 12:202022/08/22 國際 要侯對國民黨出訪大陸表態 林佳龍：侯友宜無從迴避 11:222022/08/23 政治 監察院調查「3＋11」輕放 蔣萬安：民主的危機 09:332022/08/23 政治 林口交流道議題指沒創意 侯友宜：是很多專家一起努力 10:432022/08/22 政治 林姿妙遭起訴「心很痛」 怒轟國家機器政治追殺：9／1登記參選 12:182022/08/23 政治 3＋11監院背書無紀錄 藍轟關門算了 04:102022/08/23 政治要聞 林佳龍喊話走下神壇 侯友宜：我本來就是人 12:282022/08/23 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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