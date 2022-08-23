宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉犯貪瀆案，今日遭檢方起訴，外界質疑是否會重創藍營選情。對此，新北市長侯友宜表示，司法體系調查過程都要給予尊重，相信努力好好做事才是最重要的，更重要的是尊重司法體系調查。

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林姿妙遭起訴　國民黨：籲司法勿成民進黨選舉工具
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