夏立言擬與國台辦主任會面 侯友宜：期待公開透明 12:372022/08/23 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨副主席夏立言率團訪陸，外傳將與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍會面。對此，新北市長侯友宜表示，會面過程期待公開透明，讓國人了解。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副主席夏立言率團訪陸，外傳將與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍會面。對此，新北市長侯友宜表示，會面過程期待公開透明，讓國人了解。 要侯對國民黨出訪大陸表態 林佳龍：侯友宜無從迴避 新北道教會力挺競選連任 侯友宜：秉持關公精神持努力 夏立言駁賣台 強調捍衛中華民國 #夏立言 #國民黨 #國台辦 #劉結一 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口交流道議題指沒創意 侯友宜：是很多專家一起努力 10:432022/08/22 政治 批民進黨惡意炒作 陸國台辦：夏立言來訪交流不值得大驚小怪 20:442022/08/22 兩岸 夏立言出關訪台商 朱立倫盼緩和兩岸對立 04:102022/08/21 產業財經 林佳龍喊話走下神壇 侯友宜：我本來就是人 12:282022/08/23 政治 社評／夏立言沒錯 錯在朱立倫無論述 04:102022/08/23 焦點新聞 亞運恐花費破千億害16年後的市長 議員嗆柯P：不負責任 13:022022/08/22 政治 旺報社評》 夏立言沒錯 錯在朱立倫無論述 18:122022/08/22 旺報社評 絕密陳時中先公開透明 04:102022/08/22 時論廣場 新北YouBike騎乘人次將破2億 第2億名幸運兒可獲二萬元禮券 11:382022/08/22 寶島 新北YouBike將破2億騎乘人次 尋找「梁毅仁」 10:592022/08/22 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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