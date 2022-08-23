台北市南京東路三段一處工地，日前發生工安意外，52歲鄧姓工人倒臥在地，腿骨折，送醫不治。報案的廖姓工人事後才向警方坦承，是他駕駛俗稱小山貓的推土機，不慎撞死同事。因現場為施工中工地，無監視器影像可供佐證。警方依過失致死罪名將其送辦。

警消日前下午獲報，指台北市南京東路的大樓拆除工地發生意外，鄧姓工人倒臥地下1樓轉彎車道，奄奄一息，送往馬偕醫院急救仍回天乏術。

鄧手腳都有嚴重外傷，腿不僅骨折，還有疑似被輾過的大面積皮膚脫落。報案的39歲廖姓工人最初表示，沒見到鄧怎麼受傷的，看到他倒地不起才趕緊報案。

由於案發地在地下室，並無天井可能造成高處失足墜落，且鄧的傷勢也不像墜樓。員警發現，該工地只有一輛重機械推土機，且只有廖姓男子會駕駛操作，懷疑是他駕駛小山貓撞死同事。除鑑識人員對小山貓採證，警方也突破廖的心防，讓他鬆口坦承不慎撞死同事。

廖告訴警方，他駕小山貓從地下1樓要前往地下2樓，轉彎時不慎撞倒鄧，因該處是轉彎死角，雖曾感覺撞到東西，但以為是石頭，之後施工折返，才發現同事鄧倒地不起。他說一時心慌報案，卻不敢坦承是自己撞的，訊後被依過失致死送辦。