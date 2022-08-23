臺北新入榜的必比登推介名單。（米其林指南提供）

臺中新入榜的必比登推介名單。（米其林指南提供）

高雄的必比登推介名單。（米其林指南提供）

台南的必比登推介名單。（米其林指南提供）

《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》今年名單首度納入臺南與高雄雙城，將在一周後的8月30日公布最受矚目的摘星名單，米其林於今（23日）率先公布以「物超所值」評鑑的必比登推介名單，意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的3道菜（不含飲料），今年包含餐廳及夜市小吃的總入選店家數共141家，臺北有57家、臺中有37家、臺南有27家、高雄則有20個店家。

「儘管面對疫情，臺北、臺中、臺南以及高雄四城的餐飲業都展現出了卓越的韌性。這在2022年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示。

「我們的評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城臺南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名小吃到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，必比登推介的店家們都讓米其林評審員留下了深刻的印象。在臺南、高雄加入名單之後，2022年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力。」Gwendal Poullennec 補充。

新入選名單中，許多是臺灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選；更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類，各式料理與美味，精彩紛呈。

臺北、臺中各有6 家新入選

臺北共有6個店家新入選必比登推介。經營一甲子的雲南菜老店人和園、近年兩次搬遷的阿國切仔麵都是遷至新址後，再次入選。

川畝園的刀削麵、牛肉捲餅與豆沙鍋餅等，都是熱門菜色；小小樹食（大安路）融合美式烹調手法與亞洲風味，呈現美味蔬食；經營超過70年的臺灣菜老店元味料理，熱炒類的菜色，廣受歡迎；雞肉料理聞名的雞家莊（長春路），則由入選餐廳晉升為必比登推介。

臺中6家新入選必比登推介的店家中，有3家以臺灣菜入選：竹之鄉的菜色與店名呼應，竹筒飯更是招牌料理；屹立數十年的鳳記鵝肉老店的美味鵝肉料理，吸引饕客專程驅車前來；好先生的自創菜色，揉和江浙料理烹調手法與臺菜風味，鹹香下飯。

此外，鄰近臺中東協廣場的越南你好擅長北越美食；小初店提供經典臺灣小吃，賣相樸實，味道充滿驚喜。經營超過一甲子的客家菜餐廳牛稼莊，則是在搬遷至新的店面後，再次入選。

臺南擁有最多新入選必比登推介店家

首度納入評選的臺南共有27個店家獲得必比登推介肯定，是四地中擁有最多新入選必比登推介的城市。其中19家以小吃入選：不僅許多是屹立數十載的老店，各式知名在地小吃包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為本次必比登推介名單中的亮點。

臺南有5個店家以臺灣菜入選必比登推介名單，其中3家專精於宴席與辦桌料理：一甲子老店阿美飯店專注提供經典宴席料理以及百年老菜；東香台菜海味料理由擔任總舖師30年的大廚掌舵，以許多在地食材烹調經典辦桌臺菜及創新美食；筑馨居位於老宅內，以無菜單套餐，呈現臺灣辦桌文化。而博仁堂原是百年中藥行，現提供特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，最能感受臺南特色。

臺南另外有兩個店家以粥品入選：阿星鹹粥販賣臺南風格的虱目魚鹹粥，客人可以自選虱目魚部位；大勇街無名鹹粥在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵上淋上滾燙高湯的臺南風格鹹粥，總吸引排隊人潮。此外，小公園擔仔麵創立超過70年，滋味樸實，擄獲人心。

高雄 20 家必比登推介，臺灣菜最多

同樣首次納入評選的高雄有20家必比登推介店家。其中，9 個店家專注臺灣菜：牛老大涮牛肉（自強二路）以本土溫體牛肉結合日式涮涮鍋；同樣每日由臺南新鮮運送牛肉到店、可品嘗到手切牛肉涮鮮甜湯頭的還有湖東牛肉館；柏弘肉燥的肉燥飯則是不能錯過的美味。

1955年就創立的老店舊市羊肉（岡山）提供現宰羊肉料理；雞伯以臺南的放山母雞製作各式雞肉料理；橋邊鵝肉推薦品嘗各式鵝肉料理，及以自煉鵝油結合油蔥製成的佳餚。

老新台菜（九如二路）以細膩方式呈現傳統的辦桌宴席菜；仙香飲食店以在地名產芋頭與筍子入菜，滋味不凡；雲來坊開業20年，新鮮食材烹調出各式家常菜，用餐氣氛輕鬆自在。

高雄其他另有6個店家以小吃入選。包括北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、菜粽李、正宗鴨肉飯、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、鴨肉珍、弘記肉燥飯舖。除此之外，在鹽埕屹立80年的老店鄭家切仔麵、以現做牛肉麵疙瘩知名的龍舫牛肉麵疙瘩、以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的帕泰、提供創意細膩川菜的蜀府掌櫃、以及以現點現包的招牌蒸餃知名的楊寶寶蒸餃（楠梓）等，也都入選第一屆高雄必比登推介名單。

《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》今年將恢復實體星級餐廳發布會以及晚宴，星級餐廳發布會將於台灣時間上午11點於《臺北臺中米其林指南》官方臉書以及《亞洲米其林指南》YouTube 直播。包括必比登推介的 2022 完整名單，也將在當天統一更新於網站與 App上。8 月 30 日前，網站及 App 將維持呈現《臺北臺中其林指南 2021》的名單。