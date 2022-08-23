甜度組第一名由劉軒宗拿下。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

劉軒宗種植的台農66號甘藷甜度高達13.3度。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

重量組第一名，由劉伊琮所種出的2090公克甘藷拔得頭籌。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

造型組冠軍則由邱唐英花奪下，其種出的甘藷外表質感光滑，色澤呈鮮明紫色且紋理均勻並排。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市「金山甘藷王競賽」今年來到第七屆，於22日舉辦，分為甜度、重量及造型3組，共34名農友參賽，其中甜度組冠軍種出的甘藷甜度高達13.3度，與西瓜甜度相當。各組前三名得主將於27日主活動會場受獎，由新北市副市長陳純敬親自表揚。

此次競賽共有34位農友、85顆甘藷參賽，甜度組第一名為劉軒宗種植的台農66號甘藷，甜度高達13.3度，第二名則由陳慧珠所種植，甜度為12.8度，第三名則是劉伊琮拿下，甜度為11.3度。

重量組第一名，由劉伊琮所種出的2090公克甘藷拔得頭籌，第二、三名則分別由許桃的1930公克及陳金芝的1680公克獲得。

至於造型組冠軍則由邱唐英花奪下，其種出的甘藷外表質感光滑，色澤呈鮮明紫色且紋理均勻並排，二、三名則分別由陳慧珠及簡素真獲得。

金山區長廖武輝表示，副市長陳純敬8月27日將親臨甘藷季主活動會場，為各組前三名得主頒獎表揚，而造型組入選的前30組作品，與重量組中優勝的甘藷，也都會在會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

金山區公所表示，今年除了甘藷王競賽，8月27日的「千人焢窯」主活動也特別安排甘藷DIY及闖關體驗，活動多元趣味，晚間7時則安排星光電影院，讓民眾在焢窯的同時，也可以欣賞星空下看電影的樂趣。

金山區公所說，除了各式行程，8月28日還會在金山青年活動中心辦理小農市集販售活動。另外，9月3日至4日台北希望廣場、9月7日至8日捷運府中站板橋農會大樓旁，會舉辦共4天的農特產聯合促銷展售活動，有興趣購買的民眾千萬別錯過。

廖武輝說，今年特別和中華郵政合作，8月15日起只要在全台的郵局及「i郵購-Postmall」購買金山甘藷，每箱會捐出10元幫助偏鄉兒童營養午餐，誠摯邀請大家一起「買甘藷做愛心」。

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