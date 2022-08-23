中央流行疫情指揮中心昨（22）日首度公布疫苗採購價格，稱不分廠牌1劑平均為新台幣765元，不過國民黨台北市議員游淑慧指出，AZ疫苗在國際上的均價約為新台幣80元至150元，且台灣採購的疫苗中約有30％為AZ疫苗，「換言之扣掉AZ，其他總（種）類疫苗，每劑均價不就要高達1000元？」

民進黨台北市長參選人陳時中日前針對大巨蛋議題，向北市府喊話稱資料應公開透明，反遭質疑疫苗採購、3+11會議紀錄等資訊至今未公布，更扯出疫苗採購合約封存30年爭議。國民黨台北市長參選人蔣萬安爆料，自己身為立法院疫苗採購調閱小組召集人，但能看到的資料中，採購價、到貨期程及數量等最重要的資訊全被塗黑，且所有調閱過資料的立委都能當證人。

面對質疑，中央流行疫情指揮中心昨日首度公開疫苗採購價，稱至今年底為止，政府共採購5351萬劑疫苗，總花費408.6億元，不分廠牌1劑平均為新台幣765元，指揮官王必勝並指出該價格尚未加上冷鏈運輸等附加費用，僅能做為參考。

「只公布均價就是要用低價疫苗來拉低均價！」游淑慧指出，國際組織相關網站很多都有公布疫苗單價，如聯合國兒童基金會公布的AZ疫苗價格，美國為單劑新台幣120元左右、歐盟為單劑新台幣105元左右，而國際均價則約在新台幣80元至150元。

游淑慧強調，台灣採購的疫苗中有約30％為AZ疫苗，但最後全部均價仍高達1劑765元，換言之若扣掉AZ疫苗，其他種類疫苗的每劑均價高達1000元左右，狂酸「陳時中，不要再騙肖ㄟ，更不要自己裝肖維！」