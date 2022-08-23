台南市殺警奪槍案震驚全台，凶嫌林信吾逃亡17小時途中換衣換車，仍於今凌晨落網。法務部矯正署說明，15日發現林逾時未歸後，立即聯絡家屬協尋並通報警局，函請地檢署偵辦，對此案深表遺憾與哀悼。據統計，近10年獲選外役監的受刑人共有11323人，其中4人脫逃、返家探視未歸23人，至今仍有2人未緝獲。

法務部矯正署長黃俊棠說明，林信吾獲准於8月13日下午2時返家探視，原應15日下午2時須返監但未現身，下午2時15分通知家屬協尋、50分通報高雄與台南警方，也依規定函送台南地檢署偵辦，一切皆依程序確實通報，3個月前林曾返家探視，監內狀況也正常，目前尚不清楚未歸原因。

黃俊棠指出，逾時未歸和脫逃不同，近10年獲選外役監的受刑人共有11323人，其中有4人脫逃、45人返家探視未歸，目前仍有2人仍未緝獲。黃表示，受刑人返家探視時，各監會不定時抽查在外活動狀況，事先也會宣導注意事項，並與受刑人家庭保持聯繫。

黃俊棠說，根據外役監遴選辦法，目前除了有脫逃紀錄、家暴與性侵前科的受刑人無法獲選外役監外，其餘罪責符合遴選條件。此外，若逾時未歸有提前通知「正當理由」，經訪視確認後即允許繼續在外，若無正當理由就會移送偵辦。

「外役監仍是很好的政策！」黃俊棠鞠躬表示，為培養受刑人自律能力，透過低戒護或無戒護管理，協助受刑人能順利回歸社會，在矯正方面深具教化意義，再犯機率也較低，日後會強化各項戒護管理，加強掌握受刑人狀況，將風險降至最低。

至於這起事件是否影響其他受刑人返家探視權益？或修改法律？黃俊棠強調，此為法律規範問題，矯正署均依法執行，日後遴選時會加強考量各面向，針對社會脈動隨時檢討，例如在社會上較多的犯罪種類，遴選時會更謹慎處理。