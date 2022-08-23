雲林縣長張麗善透過視訊，勉勵180多名全縣國中小校長們。（周麗蘭攝）

雲林縣府教育處將整修閒置中的四湖鄉三條崙教育農園，作為本縣學生們的海洋教育基地，明年展開工程。（周麗蘭攝）

111學年度開學日是8月30日，雲林縣府教育處今（23日）在二崙國中舉行國中小校長會議，縣長張麗善視訊致詞表示，雲林縣國中小校園從品德教育開始奠定基礎，受到海內外很大肯定，深耕品格教育是無價的，此一重要性要讓年輕家長和長輩了解。

張麗善視訊勉勵180多名全縣國中小校長們13分鐘，她首先表示，目前物價波動很大，縣府也正在思考，縣府前年對每名學生午餐補助每餐7.1元是否符合時價？是否要做些微調整？她在積極考量中，先讓各位校長知道縣府有在關注。

張麗善說，這3年來在全體教職員合作下完成許多教育硬體、硬體改善，包括以分期付款方式為國中小校園班級冷氣，包括班級、教師辦公室、視聽教室、圖書館裝設，很遺憾教育部以政策不溯既往理由不補助雲林縣。

她表示，她希望孩子們在學習黃金階段能夠廣泛多元學習，大人及縣府能給最重要的資源是教育，雲林縣的智慧教育中心將於今年10月啟用，石榴國中目前也開始籌辦「科技實驗學校」。

張麗善表示，縣府去年整修華山教育農園完畢，作為孩子們戶外學習場域，也可提供畢業旅行住宿；最近她又勘查閒置中的四湖鄉三條崙教育農園，經討論後決定整修與重新定位，作為本縣學生們的海洋教育基地，預計明年展開工程。

她強調，要讓孩子們從小認識他所生長的地方、產業、生態、景點，他們日後就講得出雲林有什麼，也會推薦給家人、同學。

張麗善說，有年輕家長告訴她雲林縣的教育可能不及六都，所以要把孩子帶到都會受教育；她希望師長們讓家長了解，雲林縣的教育環境已經不一樣，本縣在品德教育上奠定基礎，從了解禮、義、廉、恥概念開始，這是一個非常棒的基礎教育，品格教育的深耕是無價的，一個人從小奠定基礎後就不怕受到誘惑、被汙染，要讓年輕的家長、阿公阿嬤們了解這樣的基礎是非常重要的。