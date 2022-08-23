40歲大陸草根演員王寶強2010年和西北大學校花馬蓉結婚，6年後王寶強自曝被戴綠帽，稱太太和經紀人宋喆有「婚外不正當兩性關係」，更傳他被「隱藏、轉移夫妻共同財產」差點家產歸零，2年後才正式離婚。近日王寶強被拍和朋友聚餐，世界小姐出身的女友馮清穿著短褲現身，露出白皙大長腿，兩人先前傳出秘婚，但王寶強否認。

王寶強過去演出《人在囧途之泰囧》、《唐人街探案》走紅，12年前他和馬蓉結婚，被稱為美女與野獸的組合，未料2016年8月深夜，王寶強在微博投下震撼彈，自曝因為妻子偷吃揚言離婚，在網上掀起軒然大波，連過去王寶強在少林寺的師兄都出面，表示願意借錢給王寶強打離婚官司。

離開時，馮清自己開門進入駕駛座，載王寶強回家。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

隔年宋喆因涉嫌職務侵占被捕，馬蓉和其母親因涉嫌私刻公章罪而被限制出境，2018年法院判決兩人正式結束婚姻關係，馬蓉受訪時喊冤稱從未對不起前夫，直說生命中只有過王寶強一個男人，至於眾人關心的離婚後財產分配，馬蓉回應：「並不存在財產傾斜這一說法」，意指兩人是平分了財產，又因官司的訴訟費約46萬人民幣，而訴訟費的多寡與婚內財產總額有關，46萬訴訟費暗示財產總額約約在9300萬以下、9200萬以上，而馬蓉分得一半，得到4600萬人民幣的贍養費，約等於台幣2億。

王寶強先前被指疑似進廠維修，但後來被拍長相並無太大轉變。（圖／取自新浪娛樂；翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

王寶強恢復單身後，曾被直擊帶世界小姐出身的女友馮清回老家處理母親後事，先前網上流出他近照，還被質疑是否「修修臉」，撞臉汪小菲。據《娛樂圈趙大明白》報導，近日直擊王寶強帶女友和朋友聚餐，當天王寶強戴著帽子相當低調，離開時馮清先到了車邊，見王寶強快上車便開門坐進駕駛座，王寶強自己則是坐副駕駛座，待他坐定後，助理便上前關門，或許是因為喝了點酒，才請馮清開車送他回家。

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