基隆已嚴重缺水半個月，國民黨立法院黨團今邀請基隆市議員共同(23)日開記者會，質疑民進黨立委蔡適應團隊親屬有承攬台水公司工程，瓜田李下之嫌，近兩年得標金額已高達1億元，國民黨立委鄭麗文諷刺，基隆人缺水，但蔡適應辦公室卻充滿肥水，蔡適應應出面說明清楚。

國民黨立委爆料，蔡適應服務處前副主任劉文德，其胞弟劉冠毅是富羣工程公司的負責人，該公司從2020年4月就連續得標、延覽台灣自來水公司許多工程，甚至許多都是限制性招標，至2022年5月得標金額甚至已高達1億元。

鄭麗文指出，富羣工程取得台灣自來水公司的標案，有的是公開招標，還有更多是限制性招標，很多維修接管工程都由富羣工程得標，到今年5月，得標總金額已高達1億元。蔡適應一方面宣稱幫市民接很多管線，私下卻是服務處的好兄弟出面當人頭，蔡適應應說清楚，為何都是劉家得標？

鄭麗文質疑蔡適應口中「最好的政績」，為何背後卻是服務處副主任家族不斷包下自來水公司工程，蔡適應是否讓好兄弟當人頭，背後瓜田李下？由蔡適應團隊親屬的公司施工的基隆自來水管，漏水率竟是全台最高，蔡適應講明白，第一，為什麼是服務處主任的家族包下許多自來水公司的工程？第二，還讓基隆市民每天嚴重缺水卻又漏水的困境？

國民黨基隆市議員張芳麗表示，基隆水管老舊，每天都有人舉報漏水的情況，現在的高漏水率甚至都已足夠基隆市民的用水，她籲自來水公司拿出魄力，也希望市民看清楚蔡適應替市民接管自來水的狀況。

國民黨團書記長李德維表示，現在基隆市的漏水率跳票，市長林右昌及蘇揆卻還在自誇政績，他籲台水公司、基隆市長林右昌、蔡適應都應將這個「比九天玄女還要玄」的招標情況，講清楚、說明白，到底為基隆市民接管的是自來水，還是接管工程標案的肥水？